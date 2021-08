17 agosto 2021

Assegnati 112,2 milioni di euro per interventi nei porti

Sono risorse aggiuntive a quelle del PNRR

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che approva il secondo elenco di interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale, di cui al decreto ministeriale n. 353 del 13 agosto 2020, autorizzandone l'ammissione al finanziamento statale per complessivi 112,2 milioni di euro del Fondo Investimenti presso il Mims per gli anni dal 2021 al 2026. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle per i porti previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui sono già stati approvati e assegnati 2,8 miliardi di euro del Fondo complementare.

Nel dettaglio, il decreto firmato dal ministro Giovannini assegna 59,9 milioni di euro all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per interventi nel porto di Barletta (19,9 milioni) e sulla strada di collegamento tra l'Autostrada A14 e il porto di Bari (Porta del Levante), 32,2 milioni all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per interventi al porto di Trieste, mentre 20,1 milioni sono attribuiti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale per interventi di riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli.

«Il rafforzamento dei porti, l'ampliamento della loro operatività e la maggiore resilienza ai cambiamenti climatici - ha commentato il ministro Giovannini - sono priorità nell'ottica dello sviluppo sostenibile del Paese che ci vedono fortemente impegnati». Il ministro ha evidenziato come la ripartizione delle ingenti risorse per il settore sia avvenuta «in stretto raccordo con i presidenti delle Autorità Portuali che ora dovranno impegnarsi ad avviare i progetti previsti».



