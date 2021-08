17 agosto 2021

DHL comprerà la società tedesca di spedizioni marittime J.F. Hillebrand

Transazione del valore di circa 1,5 miliardi di euro

Il corriere espresso DHL del gruppo tedesco Deutsche Post ha siglato un accordo per comprare la J.F. Hillebrand, società germanica di spedizioni, e le sue filiali per complessivi 1,5 miliardi di euro circa. Hillebrand, che ha più di 2.700 dipendenti, negli ultimi 12 mesi ha registrato un fatturato di circa 1,4 miliardi di euro e nel 2021 si prevede che l'azienda movimenti spedizioni per un totale pari a circa 500mila container teu.

L'operazione di acquisizione è soggetta all'autorizzazione di autorità antitrust tra cui quelle dell'Unione Europea e degli Stati Uniti.

«Hillebrand - ha ricordato il presidente e amministratore delegato della società, Cees van Gent - è un primario spedizioniere marittimo specializzato nel trasporto, nella logistica e nella gestione della supply chain delle bevande, delle rinfuse liquide non pericolose e di altri prodotti che richiedono speciali attenzioni. La DHL del gruppo Deutsche Post è una delle principali società logistiche globali. Le due società costituiscono una perfetta combinazione e siamo lieti di annunciare il nostro accordo volto ad unirci e a delineare assieme il futuro».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail