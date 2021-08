18 agosto 2021

Prosegue la consistente ripresa degli scambi commerciali mondiali

Lo segnala il Goods Trade Barometer della WTO

L'ultima lettura del barometro della World Trade Organization sull'evoluzione degli scambi commerciali mondiali, resa nota oggi dalla WTO, indica la prosecuzione della decisa ripresa dei commerci globali che si stanno riprendendo rispetto alla forte contrazione causata lo scorso anno dalla pandemia di coronavirus e che hanno raggiunto un livello record con un aumento di oltre 20 punti anno su anno. L'ultima lettura, infatti, è di 110,4, la più alta mai registrata da quando questo indicatore è stato lanciato dalla WTO nel luglio 2016. La WTO ha specificato che, tuttavia, il trend di crescita sta mostrando un'attenuazione che potrebbe lasciar presagire il raggiungimento di un picco del rialzo degli scambi commerciali.

Tra le componenti dell'indice che hanno mostrato una prosecuzione del trend di crescita ci sono quelli del trasporto aereo (114,0), del trasporto marittimo containerizzato (110,8) e delle materie prime (104,7), che hanno registrato un ritmo più sostenuto rispetto alla media.



