20 agosto 2021

Risultati semestrali senza precedenti per Orient Overseas (International) Ltd.

La compagnia ha archiviato il primo semestre del 2021 con un utile netto di 2,81 miliardi di dollari (+2.651,5%)

Nel primo semestre di quest'anno, periodo nel quale i carichi containerizzati trasportati dalla propria flotta hanno registrato un incremento del +19,5% sulla prima metà del 2020 ( del 7 luglio 2021), la Orient Overseas (International) Ltd. (OOIL), la società di Hong Kong che opera nel settore del trasporto marittimo containerizzato attraverso il marchio Orient Overseas Container Line (OOCL) e fa capo al gruppo armatoriale pubblico cinese COSCO Shipping, ha conseguito performance finanziarie record.

I ricavi hanno infatti raggiunto il valore senza precedenti di 6,99 miliardi di dollari, con un rilevante incremento del +103,7% sul primo semestre dello scorso anno e un aumento di ben 2,23 miliardi rispetto al precedente record segnato nel secondo semestre del 2020. I costi operativi, pur totalizzando un deciso rialzo del +22,2% essendo stati pari a 3,67 miliardi di dollari, sono risultati tuttavia inferiori al record di 4,43 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2007. EBITDA ed utile operativo hanno raggiunto anch'essi valori record essendosi attestati rispettivamente a 3,11 miliardi di dollari (+713,4%) e 2,85 miliardi di dollari (+1.741,1%) e così pure l'utile netto che è risultato di 2,81 miliardi di dollari, in crescita del +2.651,5% rispetto a 101,2 milioni nei primi sei mesi del 2020.

OOIL ritiene che il trend di crescita dei risultati proseguirà nei prossimi mesi. Rilevando che il prodotto interno lordo degli USA è già tornato al di sopra dei livelli della pandemia e che, cosa assai più importante, le scorte del settore retail sono ai minimi storici, la società di Hong Kong ha evidenziato che ciò significa che negli Stati Uniti, che è il primario mercato per OOIL, c'è una continua necessità di un elevato livello di importazioni necessario per soddisfare la domanda nazionale.









