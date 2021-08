20 agosto 2021

JAS Worldwide comprerà la Greencarrier Freight Services

La divisione di spedizioni e logistica del gruppo svedese ha 800 dipendenti

La casa di spedizioni statunitense JAS Worldwide ha siglato un accordo per comprare la Greencarrier Freight Services International, la divisione di spedizioni e logistica del gruppo svedese Greencarrier che ha 800 dipendenti ed opera in 11 nazioni. «Attraverso l'acquisizione della Greencarrier Freight Services - ha spiegato l'amministratore delegato della JAS, Marco Rebuffi - la JAS sta effettuando un'acquisizione strategica per incrementare la propria presenza nelle regioni europee nordiche, baltiche e orientali e per rafforzare le attuali attività nel Regno Unito e in Cina».







