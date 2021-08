23 agosto 2021

Renfe ha acquisito il 50% della società ferroviaria privata ceca Leo Express

L'operazione consentirà al gruppo spagnolo anche di accedere al mercato tedesco

Il gruppo ferroviario spagnolo Renfe ha acquisito il 50% del capitale della società ferroviaria privata ceca Leo Express che opera servizi in diverse nazioni dell'Europa centrale. Renfe ha evidenziato che con l'acquisizione potrà ampliare le proprie attività alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia e alla Polonia e disporre delle risorse e delle licenze necessarie per accedere al mercato tedesco.

L'operazione, per la quale sono stati sottoscritti degli accordi vincolanti, sarà attuata tramite un aumento del capitale della Leo Express, quota che sarà acquisita da Renfe che deterrà quindi la metà dell'intero capitale.



