24 agosto 2021

Maersk ordina a HHI la costruzione di otto portacontainer da 16.000 teu alimentate a metanolo

La commessa, che ha un valore di circa 1,4 miliardi di dollari, include opzioni per ulteriori quattro navi

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha ordinato alla società navalmeccanica sudcoreana Hyundai Heavy Industries (HHI) la costruzione di otto portacontainer della capacità di 16.000 teu circa il cui sistema di propulsione a doppia alimentazione potrà essere alimentato con metanolo o con combustibile convenzionale a basso tenore di zolfo. Le nuove navi verranno consegnate nel primo trimestre del 2024 e la commessa include opzioni per ulteriori quattro unità navali dello stesso tipo che verrebbero prese in consegna nel 2025.

Il valore della commessa ammonta a 1.647,4 miliardi di won (1,4 miliardi di dollari).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec