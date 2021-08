24 agosto 2021

Il gruppo logistico cinese Sinotrans ha chiuso il primo semestre con risultati finanziari record

I ricavi sono aumentati del +55,4%

Nel primo semestre di quest'anno i ricavi del gruppo logistico cinese Sinotrans hanno raggiunto il valore record di 61,68 miliardi di yuan (9,5 miliardi di dollari), con un incremento del +55,4% sulla prima metà del 2020, di cui 33,38 miliardi di yuan generati dalle spedizioni per via marittima (+65,3%), 3,72 miliardi dalle spedizioni per via aerea (+23,3%) e 2,12 miliardi dalle spedizioni per via ferroviaria (+83,7%). L'utile operativo è ammontato a 2,70 miliardi di yuan (+72,8%). L'utile netto ha raggiunto il valore record di 2,25 miliardi di yuan (+79,9%), con un contribuito di 359 milioni dalle spedizioni marittime (+44,2%), di 178 milioni dalle spedizioni aeree (+36,9%) e di 81 milioni di yuan dalle spedizioni ferroviarie (+65,3%).

Nei primi sei mesi del 2021 Sinotrans ha gestito spedizioni per via marittima per un totale pari a 6,88 milioni di container teu rispetto a 5,83 milioni nella prima metà dello scorso anno, mentre le spedizioni per via aerea movimentate sono state pari a 460mila tonnellate (incluse 87mila tonnellate di traffico internazionale nel segmento della logistica per l'e-commerce) rispetto a 255mila nel primo semestre del 2020 (incluse 33mila tonnellate di merci internazionali nel segmento della logistica per l'e-commerce). Inoltre nella prima metà di quest'anno le spedizioni per via ferroviaria hanno totalizzato 151mila tonnellate rispetto a 79mila nei primi sei mesi del 2020.



