25 agosto 2021

Affidato a Rina Consulting il project management della nuova diga foranea di Genova

Signorini: entro l'anno l'avvio della gara di appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha affidato a RINA Consulting l'incarico di coordinamento progettuale, controllo qualità, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico all'ente portuale per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova. L'AdSP ha reso noto che, inoltre, entro la fine di questo mese sono predisposte le aggiudicazioni di ulteriori tre opere, per un impegno complessivo di circa 80 milioni di euro, che riguardano la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento di Ponte dei Mille Levante, nel terminal crociere del porto di Genova, affidati al R.T.I. Fincosit, il dragaggio del bacino portuale di Sampierdarena e del porto passeggeri assegnati al R.T.I. R.C.M. Costruzioni e infine gli interventi di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra' lato sud aggiudicati al R.T.I. Consorzio Stabile 3Emme Difesa e Territorio.

Spiegando qual è l'attività affidata a Rina Consulting, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini, ha specificato che l'azienda «affiancherà AdSP durante i complessi iter approvativi presso il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici ed il Ministero della Transizione Ecologica. In parallelo - ha precisato Signorini - saranno avviate sin da subito le attività di ottimizzazione dell'intero iter procedurale e quelle di predisposizione dei documenti per l'avvio entro l'anno in corso della gara di appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori».

Infine l'AdSP ha annunciato che entro la fine del mese saranno aggiudicati ulteriori tre appalti relativi all'adeguamento delle infrastrutture di security portuale per ottimizzare i controlli e aumentare la sicurezza del porto; al consolidamento di ponte San Giorgio banchina di levante - uno dei quattro interventi finalizzati al consolidamento statico e potenziamento delle dotazioni di banchina del porto storico e terminal passeggeri - e all'ammodernamento e prolungamento del nuovo parco ferroviario Rugna che sarà dotato di nove binari a servizio dei terminal Bettolo e PSA SECH.



