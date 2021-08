26 agosto 2021

Positivo il bilancio semestrale del produttore cinese di container Singamas

I ricavi sono aumentati del +367,8%

Nel primo semestre di quest'anno i ricavi del produttore cinese di container intermodali Singamas Container Holdings sono ammontati a 455,9 milioni di dollari, con un sensibile incremento del +367,8% rispetto alla prima metà del 2020 quando la diffusione della pandemia di Covid-19 aveva comportato il fermo delle attività nelle fabbriche dell'azienda e la sospensione delle attività commerciali per quasi due mesi, effetto negativo che si era sommato a quello causato dalle dispute commerciali tra USA e Cina.

Nei primi sei mesi del 2021 i soli ricavi generati dalla produzione di container per carichi secchi si sono attestati a 393,8 milioni di dollari (+512,0%), quelli derivanti dalla produzione di container cisterna a 13,6 milioni (+113,8%), quelli determinati dalla produzione di container speciali a 35,1 milioni (+139,8%), e i ricavi prodotti dai servizi logistici operati da Singamas a 13,5 milioni di dollari (+10,9%). Singamas ha archiviato il primo semestre di quest'anno con un utile operativo di 86,6 milioni di dollari ed un utile netto di 66,5 milioni di dollari contro rispettivamente risultati entrambi di segno negativo per -8,4 milioni e -5,5 milioni di dollari nella prima metà del 2020.

Nei primi sei mesi di quest'anno le fabbriche della Singamas hanno prodotto contenitori per un totale pari a circa 150mila teu e il prezzo medio di vendita di un container da 20' per carichi secchi è risultato pari a 3.175 dollari (+73,5%).

Singamas prevede che nella seconda metà del 2021 rimarrà elevata sia la domanda di container per carichi secchi sia quella di container speciali.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail