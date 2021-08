27 agosto 2021

Avviata la procedura per finanziare progetti per ridurre l'inquinamento nei porti nell'ambito del PNRR

Lo stanziamento è di 270 milioni di euro

Il Ministero della Transizione Ecologica ha invitato le Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Mar Ligure Orientale, Mar Tirreno Settentrionale, Mar Tirreno Centro Settentrionale, Mare di Sardegna, Mare Adriatico Centrale, Mare Adriatico Centro-Settentrionale, Mare Adriatico Orientale e Mare Adriatico Settentrionale a manifestare il loro interesse alla formulazione di proposte progettuali nell'ambito della componente “Intermodalità e logistica integrata - Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo stanziamento è di 270 milioni di euro.

Con l'avviso pubblico del dicastero si mira a ricevere candidature progettuali che riguardino interventi di riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili legati alle attività portuali e di approvvigionamento da fonti rinnovabili nelle aree portuali di competenza delle Autorità di Sistema Portuale destinatarie dell'invito. Sono esclusi interventi che prevedono anche l'uso di combustibili fossili, GNL e GNC inclusi, sia nei mezzi ibridi che nelle infrastrutture di stoccaggio e distribuzione.



