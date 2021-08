30 agosto 2021

Hapag-Lloyd ha ordinato 75mila container per carichi secchi

Saranno presi in consegna entro la fine dell'anno

Hapag-Lloyd ha ordinato ad un'azienda cinese la fornitura di nuovi container per carichi secchi per un totale pari a 75mila teu. La compagnia di navigazione tedesca ha spiegato che i nuovi contenitori, che saranno presi in consegna entro la fine di quest'anno, saranno utilizzati per far fronte al problema della scarsa disponibilità di container vuoti.

«Se in tempi normali il tempo di consegna dei nostri container è di 50 giorni - ha specificato l'amministratore delegato di Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen - attualmente abbiamo bisogno di almeno 60 giorni a causa della notevole congestione nei porti, nei terminal e nei trasporti interni in tutto il mondo. Ciò significa che, oggi, circa il 20% in più di container vengono spediti mentre si trasporta la stessa quantità di merci di prima della crisi».

La compagnia tedesca ha ricordato che dall'inizio del 2020 ha emesso ordini per 625mila teu e attualmente la propria flotta di contenitori ha una consistenza di oltre 2,8 milioni di teu, di cui 250mila container reefer.



