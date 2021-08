31 agosto 2021

Varata a Nanchino la prima nave ro-ro ibrida per Finnlines

Diventerà operativa alla fine di quest'anno e le altre due destinate alla compagnia saranno consegnate nel 2022

Ieri nel cantiere navale Jinling di Nanchino si è svolto il varo della seconda delle tre navi ro-ro ibride delle sei che complessivamente il gruppo armatoriale italiano Grimaldi ha ordinato allo stabilimento cinese, di cui tre destinate alla società di navigazione integralmente controllata Finnlines ( del 27 aprile 2018), mentre oggi si è tenuta la cerimonia di posa della chiglia della terza unità per Finnlines.

Il prossimo mese la prima nave della serie, la Finneco I, inizierà le prove in mare ed inizierà ad operare commercialmente alla fine di quest'anno, mentre le due navi gemelle entreranno a far parte della flotta di Finnlines nel 2022.

Le navi Finneco I, Finneco II e Finneco III, della portata lorda di 17.100 tonnellate, sono lunghe 238 metri e larghe 43 ed hanno una capacità di 5.800 metri lineari di rotabili.





