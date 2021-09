1 settembre 2021

Porto di Gioia Tauro, aggiudicati i lavori di realizzazione del Posto di Controllo Frontaliero

L'opera sarà completata entro sei mesi

L'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha aggiudicato la gara per la realizzazione di una struttura polifunzionale in cui insediare il Posto di Controllo Frontaliero (PCF) - Punto PED/PDI all'interno dell'area portuale di Gioia Tauro. L'opera, del valore complessivo di 2,7 milioni di euro, è inserita nella programmazione del Piano triennale delle opere 2021-2023 in attuazione al Regolamento UE 2017/625 relativo ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, alle norme nazionali sulla salute e sul benessere degli animali nonché ai regolamenti sulle ispezioni dei prodotti fitosanitari. I lavori per la realizzazione della struttura sono stati aggiudicati dalla ditta F.M.B. Tubes Srl che dovrà completarli entro sei mesi dalla firma del contratto.







