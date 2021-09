1 settembre 2021

TX Logistik incrementa la frequenza dei collegamenti ferroviari merci tra Germania e Italia

Salgono a sei le partenze settimanali sulla tratta Duisburg-Segrate

La società ferroviaria TX Logistik del gruppo Mercitalia incrementa la frequenza dei propri collegamenti merci tra Germania e Italia aumentando da cinque a sei il numero delle rotazioni settimanali del servizio fra il terminal DUSS di Duisburg-Ruhrort e quello di Milano Segrate. Oltre alle partenze effettuate ogni giorno da lunedì a venerdì, il servizio prevede ora partenze anche nel giorno di sabato. L'azienda ha spiegato che da quando è stato completato l'ampliamento dell'asse del San Gottardo, consentendo il trasporto di semirimorchi con profilo P400 attraverso la Svizzera senza alcuna restrizione, la domanda su questa tratta ha registrato un ulteriore impulso.

Oltre ai semirimorchi, il servizio trasporta anche container, casse mobili, container cisterna e carri silo.







