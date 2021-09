2 settembre 2021

OOIL ordina a Nantong COSCO KHI e Dalian COSCO KHI dieci nuove portacontainer da 16.000 teu

La commessa ha un valore complessivo di 1,58 miliardi di dollari

La Orient Overseas (International) Limited (OOIL), società di Hong Kong che opera servizi di trasporto marittimo containerizzato attraverso la compagnia Orient Overseas Container Line (OOCL) e fa parte del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings, ha ordinato ai cantieri navali Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co. e Dalian COSCO KHI Ship Engineering Co. la costruzione di dieci portacontainer da 16.000 teu. La commessa ha un valore complessivo di 1,58 miliardi di dollari.

I due cantieri navali, che entrambi fanno capo al gruppo COSCO Shipping, realizzeranno ciascuno cinque navi che verranno consegnate tra l'ultimo trimestre del 2024 e l'ultimo trimestre dell'anno successivo.



