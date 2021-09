2 settembre 2021

Nuovo servizio ferroviario Trieste-Ludwigshafen di MSC

Collegamento nell'ambito dell'offerta multimodale fra Turchia e Germania

Il prossimo 10 settembre il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) inaugurerà un nuovo servizio ferroviario diretto fra il porto di Trieste e il porto fluviale tedesco di Ludwigshafen con lo scopo di accrescere la capacità ferroviaria e ridurre il tempo di transito tra la Turchia e la Germania a circa 12 giorni. Il nuovo servizio multimodale settimanale, che partirà da Trieste ogni giovedì arrivando a Ludwigshafen ogni sabato, collegherà i porti turchi di Derince, Gemlik Istanbul, Izmir (Aliaga), Mersin e Tekirdag, attraverso lo scalo portuale di Trieste, alla zona industriale di Ludwigshafen tramite i servizi marittimi Line D e Adriakia di MSC.

«Attualmente - ha spiegato Cem Kurtuldu, business development e project specialist di MSC Turchia - stiamo gestendo enormi volumi dalla Turchia alla Germania e la disponibilità sui servizi ferroviari esistenti è limitata. Questo servizio migliorerà l'affidabilità per i nostri clienti e, grazie agli investimenti intermodali di MSC in Germania, possiamo fornire un servizio porta a porta rapido e sicuro tra le due destinazioni».

«Ludwigshafen - ha aggiunto Luca Russo, trade manager per la regione Adriatica di MSC - è sempre stata una destinazione popolare per le merci dalla Turchia, in quanto è un importante polo industriale. Sebbene questo servizio sia stato creato per supportare questa connessione vitale tra Germania e Turchia, le nostre opzioni multimodali da Trieste ci consentiranno anche di servire un'ampia gamma di origini e destinazioni sia nel Mediterraneo che per le nostre rotte commerciali globali».



