3 settembre 2021

L'AdSP dell'Adriatico Centrale sigla un accordo con Sogesid

L'obiettivo è quello di accelerare la realizzazione di nuove infrastrutture portuali, attività di bonifica e riqualificazione ambientale

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha siglato un protocollo con Sogesid,la società “in house” dei Ministeri della Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, che disciplina il possibile coinvolgimento di quest'ultima in una serie di attività nei sei porti di Ancona - Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona che fanno parte della giurisdizione dell'AdSP. L'obiettivo è quello di accelerare la realizzazione di nuove infrastrutture portuali, attività di bonifica e riqualificazione ambientale.

L'accordo, siglato dal commissario straordinario dell'AdSP, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, e dal presidente e amministratore delegato di Sogesid, Carmelo Gallo, prevede il supporto tecnico-specialistico della società in diverse azioni rivolte alla tutela ambientale e funzionali agli interventi per l'infrastrutturazione portuale, il trasporto marittimo e le vie d'acqua interne, in aree di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale tra le quali ricade anche il Sito d'interesse nazionale di “Falconara Marittima”.

Sogesid potrà accompagnare l'attività dell'AdSP nella realizzazione di opere quali i dragaggi, la realizzazione di casse di colmata e banchine portuali. Potrà predisporre piani di caratterizzazione di fondali ed aree a terra, i monitoraggi ambientali, i piani di gestione e rimozione rifiuti, l'espletamento di procedure di valutazione ambientale, lo sviluppo di modelli di flusso della falda e di trasporto degli inquinanti, oltre a varie tipologie di indagini anche a tutela delle specie protette. L'intesa prevede inoltre il supporto nelle fasi procedurali: dalla realizzazione e verifica dei progetti, al ruolo di responsabile del procedimento, direzione dei lavori e stazione appaltante, fino al collaudo delle opere. Successive convenzioni potranno poi dettagliare le singole azioni congiunte da realizzare nei diversi scali, secondo gli obiettivi dell'AdSP.

«La competenza tecnica e le specializzazioni acquisite da Sogesid - ha spiegato l'ammiraglio Pettorino - potranno offrire un importante sostegno alle attività dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Presto attiveremo i progetti da costruire insieme per lo sviluppo degli scali di Marche e Abruzzo di competenza».

«Come già accade in altre realtà italiane e anche nel basso Adriatico - ha commentato Carmelo Gallo - accompagneremo l'Autorità guidata dal commissario ammiraglio Pettorino con la nostra capacità tecnica di intervenire su procedure complesse, che spesso determinano enormi ritardi. Sta in questo il valore aggiunto che Sogesid può mettere a disposizione per dare nuove prospettive alla portualità nazionale, in un percorso che vede tutela dell'ambiente e rilancio infrastrutturale camminare insieme».



