3 settembre 2021

Sono circa 30mila i marittimi italiani da vaccinare

Mappatura avviata dal Corpo delle Capitanerie di Porto e dal Ministero della Salute

Sono circa 30mila i marittimi italiani da vaccinare contro il Covid-19. Il numero risulta dalla mappatura del personale marittimo da vaccinare avviata dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dalla direzione generale della prevenzione del Ministero della Salute.

L'attività di mappatura ai fini della vaccinazione dei lavoratori marittimi scaturisce dai contenuti di una recente Circolare a firma congiunta del segretario generale dell'International Maritime Organization (IMO), dell'International Labour Organization (ILO) e di altre organizzazioni delle Nazioni Unite. La dichiarazione congiunta si propone di sollecitare tutti gli Stati membri a dare priorità al personale navigante nei programmi di vaccinazione Covid-19 nazionali, innanzitutto con la finalità di proteggerlo dalla pandemia in atto ma anche di assicurare loro una libera e sicura circolazione ed un altrettanto libero e sicuro attraversamento delle frontiere quali “key workers”. Una forma di tutela dei lavoratori del mare, quest'ultima - ha ricordato il Corpo delle Capitanerie di Porto - che rafforza i contenuti di uno specifico protocollo, già pubblicato sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo scorso, adottato per agevolare il raggiungimento di una nave per l'imbarco nonché per lo sbarco ai fini del rimpatrio.

Grazie all'azione congiunta della direzione generale della prevenzione del Ministero della Salute, che ha richiesto alle Regioni di agevolare l'accesso del personale navigante alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2, e del comando generale delle Capitanerie di Porto, che ha attivato i suoi 15 comandi regionali che hanno a loro volta intrapreso contatti con gli assessorati alla Sanità regionali, il personale navigante è stato così introdotto nella “corsia” prioritaria delle vaccinazioni.



