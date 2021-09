6 settembre 2021

Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti italiani è aumentato del +21,0%

Movimentate complessivamente 118,7 milioni di tonnellate di carichi

Dopo il calo del -3,3% del traffico delle merci movimentato dai porti italiani nel primo trimestre di quest'anno che è ammontato a 110,1 milioni di tonnellate rispetto a 113,8 milioni di tonnellate nello stesso periodo del 2020, nel secondo trimestre del 2021 il volume di traffico negli scali portuali nazionali ha registrato un netto incremento rispetto al periodo aprile-giugno del 2020 quando l'attività era risultata fortemente ridotta a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19 sull'economia e sulle attività sociali.

Nel secondo trimestre di quest'anno, infatti, il volume complessivo delle merci di 118,7 milioni di tonnellate rappresenta una crescita del +21,0% rispetto a 98,1 milioni di tonnellate nel corrispondente periodo del 2020. Nell'intero primo semestre del 2021 - ha reso noto oggi l'Associazione Porti Italiani (Assoporti) - il totale del traffico movimentato dai porti italiani è stato pari a 228,8 milioni di tonnellate rispetto a 211,9 milioni di tonnellate nella prima metà dello scorso anno, totali che risultano parziali in quanto mancano ancora i dati di traffico di alcuni porti minori.

Relativamente al solo secondo trimestre del 2021, il traffico delle merci movimentato dai porti italiani è stato di 64,1 milioni di tonnellate (+20,5%), di cui 30,7 milioni di tonnellate di merci in container (+7,5%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a quasi tre milioni di teu (+14,9%) - inclusi 1,9 milioni di teu in import/export (+25,3%) e 1,0 milioni in trasbordo (-1,7%) -, 28,4 milioni di tonnellate di rotabili (+35,9%) e 5,0 milioni di tonnellate di altre merci varie (+33,3%). Nei comparti delle rinfuse liquide e solide sono stati segnati incrementi rispettivamente del +21,7% e 21,0% essendo state movimentate 41,6 milioni e 13,0 milioni di tonnellate di carichi.



