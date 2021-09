7 settembre 2021

Incidente mortale nel porto di Livorno

Deceduto un marittimo colpito da un cavo di ormeggio

Stamani alla Darsena Petroli del porto di Livorno un marittimo cinquantaquattrenne di origine filippina è morto dopo essere stato colpito da un cavo della chimichiera Melingunis M che si sarebbe spezzato colpendo il marittimo intento nelle operazioni di disormeggio mentre la nave era in procinto di salpare diretta a Genova.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec