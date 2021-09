7 settembre 2021

Nel porto di Monopoli è stato inaugurato il nuovo terminal di accoglienza turistica

Tra gli obiettivi, servire il mercato delle crociere di lusso

Oggi nel porto di Monopoli è stato inaugurato il nuovo terminal di accoglienza turistica nell'ambito del progetto Themis, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, che ha lo scopo di sostenere lo sviluppo e le attività dei porti minori al fine di svilupparne le attività e indirizzare il traffico marittimo, in particolare crocieristico, verso territori ancora poco sfruttati turisticamente. In questi mesi il progetto si è sviluppato su più segmenti, immaginando itinerari turistici via terra che possano attrarre crocieristi “curiosi” di sbarcare in porti minori e creando piccoli terminal passeggeri e nuovi approdi per piccole crociere e maxi yacht.

"Finalmente - ha sottolineato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi - il porto di Monopoli ha una struttura moderna e accogliente per i crocieristi che, sempre più numerosi, scelgono lo scalo gioiello del nostro sistema per crociere lusso. La struttura è, peraltro, dotata di un'interfaccia dinamica con il territorio per fornire agevolmente informazioni di carattere turistico e dialogare con la città. L'abbiamo concepita secondo i più moderni standard costruttivi, tenendo conto della leggerezza e della sostenibilità dell'opera, realizzata tramite prefabbricazione metallica e montaggio a secco. Grazie, quindi, al progetto Themis, da oggi il porto amplifica in maniera significativa il proprio appeal e ciò ci consentirà di attuare ulteriori strategie di promozione per attirare nuove compagnie».





