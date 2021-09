8 settembre 2021

A luglio il numero di navi transitate nel canale di Suez è aumentato del +17,3%

Petroliere in crescita del +8,2% e le altre navi del +20,3%

Lo scorso luglio il numero di navi transitate nel canale di Suez ha registrato, come nel mese precedente, un incremento a due cifre essendo passate complessivamente nella via d'acqua egiziana 1.670 unità navali, il +17,3% rispetto a luglio 2020. Dopo dodici mesi consecutivi di calo, a luglio 2021 è aumentato il numero di petroliere transitate che è ammontato a 384 unità (+8,2%). In sensibile crescita, così come i tre mesi precedenti, anche i transiti di navi di altri tipologia che lo scorso luglio sono stati 1.286 (+20,3%).

Nei primi sette mesi di quest'anno il canale egiziano è stato attraversato da un totale di 11.433 navi, con un rialzo del +4,2% sul corrispondente periodo del 2020, di cui 2.783 petroliere (-11,1%) e 8.650 navi di altro tipo (+10,4%).









