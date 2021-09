8 settembre 2021

Evergreen ordinerà 24 portacontainer da 1.800-3.000 teu a CSSC Huangpu Wenchong

Ad agosto la compagnia di navigazione ha registrato nuovamente ricavi record

Il programma di incremento della capacità della flotta di portacontenitori di Evergreen, ultimamente incentrato sull'acquisizione di nuove navi di grande capacità, prosegue ora con l'ordine di 24 nuove unità di limitata capacità di carico. La compagnia di navigazione taiwanese ha annunciato oggi la decisione di investire risorse comprese tra 958 milioni e 1,10 miliardi di dollari nella costruzione di 24 portacontainer, di cui due in grado di caricare ciascuna 1.800 container teu, 11 della capacità di 2.300 teu e altre 11 navi da 3.000 teu.

Le 24 portacontenitori saranno ordinate al cantiere navale cinese CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Corporation Co. del gruppo China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

Il programma di nuove costruzioni sarà sostenuto dall'eccezionale aumento degli introiti economici registrato ultimamente dalla compagnia di Taipei i cui ricavi mensili, dopo i rialzi a due cifre percentuali segnati dall'agosto 2020, dall'inizio di quest'anno hanno raggiunto livelli ancora più elevati con crescite a tre cifre percentuali. Trend di crescita esponenziale che ha portato Evergreen ad agosto 2021 a totalizzare ricavi record pari a 50,02 miliardi di dollari di Taiwan (1,8 miliardi di dollari USA), il +164,8% in più rispetto a luglio 2020.

Nei primi otto mesi di quest'anno il volume d'affari complessivo è ammontato a 285,82 miliardi di dollari taiwanesi (10,3 miliardi di dollari statunitensi), con una progressione del +131,7% sul periodo gennaio-agosto del 2020.





