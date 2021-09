9 settembre 2021

CMA CGM e Abu Dhabi Ports gestiranno un nuovo container terminal nel porto di Khalifa

Previsti investimenti pari a 154 milioni di dollari

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha siglato un contratto di concessione della durata di 35 anni con il gruppo portuale emiratense Abu Dhabi Ports per la gestione di un nuovo container terminal nel porto di Khalifa che è situato fra Abu Dhabi e Dubai. Il nuovo approdo sarà operato da una joint venture partecipata al 70% dalla CMA Terminals del gruppo francese e al 30% dalla ADP. I due partner prevedono di investire nel progetto circa 570 milioni di dirham (154 milioni di dollari).

La costruzione del nuovo terminal sarà avviata nel corso di quest'anno e la prima fase del progetto, che sarà completata nel 2024, prevede la realizzazione di una banchina di 800 metri lineari con una capacità di traffico containerizzato annua di 1,8 milioni di teu.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail