9 settembre 2021

Domani sarà avviata l'iniziativa “Italian Port Days - Opening port life and culture to people”

Quest'anno l'evento durerà un mese

Domani nei porti italiani sarà avviata l'iniziativa “Italian Port Days - Opening port life and culture to people” che vedrà i rappresentanti degli scali portuali impegnati sia in presenza che in modalità virtuale nella promozione dei rapporti con i territori circostanti. Durante l'evento, che quest'anno durerà un mese, nei vari porti si terranno eventi, webinar, mostre e altre iniziative per far conoscere le attività portuali alle persone che vivono intorno agli scali.

«L'obiettivo di Italian Port Days - ha spiegato il presidente dell'Associazione Porti Italiani (Assoporti), Rodolfo Giampieri - è quello di incentivare una migliore integrazione tra aree portuali e comunità. La necessità sempre più importante e urgente per i porti di far conoscere le proprie attività, creando un dialogo con il territorio e consentendo alle persone di prendere coscienza delle loro attività, rende il rapporto porto-città sempre più attuale in termini di strategia istituzionale e di comunicazione e promozione. Come Assoporti, riteniamo che occorrerà sempre di più dedicarsi a questo tema, perché lo sviluppo di un porto deve avvenire con la condivisione delle comunità. Si tratta - ha specificato Giampieri - di un'attività complessa e variegata che nei principali porti europei viene affrontata ormai da tempo. Il tema riguarda delle competenze trasversali che stiamo mettendo a sistema nei nostri porti. In questo contesto, aver reso possibile un coordinamento nazionale ha creato un importante rete anche a livello internazionale. Infatti, il progetto è stato inserito nell'agenda European Maritime Days in My Country della Commissione Europea».

Il tema individuato per l'edizione del 2021, che tornerà in presenza per alcune iniziative nei porti, è proprio la sostenibilità sociale. In questo contesto il progetto di Assoporti e delle Autorità di Sistema Portuale, “Women in Transport - the challenge for Italian Ports”, che mira a rafforzare l'impiego delle donne nei porti e offrire pari opportunità per le donne e gli uomini, sarà oggetto di una giornata dedicata il prossimo 4 ottobre con un evento di apertura nella mattinata promosso da Assoporti alla presenza del ministro Giovannini.

A breve i programmi di tutti gli eventi saranno disponibili sul sito www.italianportdays.it.



