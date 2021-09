10 settembre 2021

CMA CGM congela i noli spot

Il blocco delle tariffe sarà in vigore sino al primo febbraio 2022

CMA CGM ha deciso di bloccare sino al prossimo primo febbraio il valore dei noli spot, tariffe di trasporto - ha spiegato la compagnia di navigazione francese - che dall'inizio di quest'anno sono continuate a crescere a causa della congestione dei porti e dello squilibrio fra la domanda e l'offerta di capacità di trasporto marittimo containerizzato.

La società transalpina ha precisato di aver assunto tale decisione, applicata rispetto a tutti i propri marci commerciali CMA CGM, CNC, Containerships, Mercosul, ANL e APL, nonostante preveda che il trend di crescita dei noli spot continuerà nei prossimi mesi. Secondo la compagnia, quindi, anche uscendo dal periodo di alta stagione del trasporto marittimo dei container la tendenza al rialzo delle tariffe non subirà arresti.



