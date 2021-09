10 settembre 2021

Antonella Scardino è il nuovo segretario generale dell'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale

Oggi la seduta di insediamento del Comitato di gestione dell'ente

Antonella Scardino è il nuovo segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. La nomina, proposta dal presidente dell'ente Fulvio Lino Di Blasio, è stata votata all'unanimità oggi nel corso della seduta di insediamento del Comitato di gestione dell'ente portuale che risulta composto, oltre che dal presidente Di Blasio, dal presidente del Comitato e dell'AdSP, Piero Pellizzari, dal direttore marittimo del Veneto - Capitaneria di Porto di Venezia, Dario Riccobene, dal comandante del Porto di Chioggia - Capitaneria di Porto di Chioggia, da Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza della Città Metropolitana di Venezia, e da Maria Rosaria Anna Campitelli, in rappresentanza della Regione del Veneto.

Scardino, quarant'anni, ingegnere gestionale, esperta in progetti complessi in ambito pubblico e privato, vanta una comprovata esperienza professionale nei settori disciplinati dalla legge 84/94 nonché nelle materie amministrativo-contabili, maturata nel corso di oltre 15 anni di attività. Il nuovo segretario generale succederà a Martino Conticelli, attuale facente funzione.

Dopo aver ringraziato Conticelli per l'impegno, la professionalità, la competenza e l'importante supporto in questa fase delicata, Di Blasio ha augurato ad Antonella Scardino un buon lavoro. «Considerata la sua comprovata e consolidata esperienza professionale - ha aggiunto il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale - sono sicuro che nel corso del suo mandato saprà dare un importante apporto alla buona ed efficiente amministrazione dell'ente, saprà valorizzare e sviluppare tutte le funzioni dell'AdSP e del sistema portuale nel suo complesso e potrà contribuire a dare nuovo impulso e a portare innovazione alla gestione dell'operatività dei porti di Venezia e Chioggia, essendosi specializzata nei settori logistico portuale e ferroviario, energy & utilities, delle Zone Economiche e Speciali nonché nei processi di digitalizzazione e budgeting della pubblica amministrazione».



