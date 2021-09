13 settembre 2021

Nuovo servizio marittimo diretto mensile Italia-Cina di Rif Line

La prima delle due navi utilizzate, partita da Shanghai, arriverà domani a Civitavecchia

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha preannunciato l'arrivo di domani nel porto di Civitavecchia della portacontainer autoscaricante Iberian Express, la prima delle due navi utilizzate dall'azienda logistica Rif Line per un proprio servizio di linea diretto tra il porto di Shanghai e quello laziale. La seconda nave, la Cape Flores, è in partenza dal porto di Taicang. La linea ha un transit time di 25 giorni e frequenza mensile.

Spiegando i motivi che hanno indotto Rif Line ad attivare il nuovo servizio, l'amministratore delegato dell'azienda italiana, Francesco Isola, ha affermato che «dopo l'esperienza causata della pandemia, dove a fare la differenza per non chiudere in perdita è stata la tipologia di merce trattata, quello che possiamo prevedere è che alcune aree diventeranno sempre più strategiche per il settore. In particolare - ha precisato - la Cina, tra le grandi economie sviluppate, è stata l'unica ad aver registrato tassi di crescita positivi nel 2020». Isola ha evidenziato che tra l'altro, secondo i dati Unindustria, proprio la Cina è il secondo mercato di provenienza delle merci per il Lazio, dietro solo agli Stati Uniti per quanto riguarda le regioni extraeuropee.

Rif Line ha specificato che tra i tanti fattori studiati dalla società per valutare l'avvio di questa nuova iniziativa c'è stato il monitoraggio delle tariffe per spedire le merci, ormai arrivate a un livello particolarmente elevato, e c'è stata anche la precisa scelta strategica di offrire ai clienti che spediscono o ricevono un servizio più rapido visto il valore aggiunto del collegamento diretto tra l'Oriente e l'Italia, assicurando così un tempo di transito significativamente inferiore rispetto a quelli attualmente offerti dai vettori attivi nel commercio tra Asia ed Europa. L'azienda sta valutando inoltre la possibilità di aumentare in un prossimo futuro la frequenza del servizio e il numero di porti da raggiungere.

«Noi - ha dichiarato il presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino - accogliamo con grande entusiasmo e un pizzico di orgoglio l'arrivo della prima nave e l'inizio di questa nuova avventura imprenditoriale che denota, da parte di chi l'ha messa in essere, grande visione, la capacità di leggere le complicate dinamiche di mercato attuali e la voglia di scommettere sul futuro ma soprattutto sul porto di Civitavecchia. Questo significa anche che stiamo riuscendo a “squarciare il velo” del mercato che non riusciva a vedere Civitavecchia come un porto perfetto anche per i contenitori. Una linea diretta Cina-Italia - ha sottolineato Musolino - in questo momento la può vantare solo questo porto in tutto il panorama nazionale, dimostrando nei fatti, come dico da tempo, come Civitavecchia possa diventare centrale per l'economia del Lazio e anche del Paese. Nei limiti definiti dalle norme, forniremo ogni supporto per sostenere questa nuova linea e ogni altra iniziativa simile che dovesse presentarsi nel prossimo futuro».



