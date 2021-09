13 settembre 2021

Il porto di Long Beach stabilisce il proprio nuovo record di traffico dei container per il mese di agosto

Movimentati 808mila teu (+11,3%)

Ad agosto 2021 il porto di Long Beach ha movimentato un volume di traffico containerizzato record per questo mese essendo stato pari a 808mila teu, con una crescita del +11,3% sull'agosto dello scorso anno quando era stato registrato il precedente record. Nuovi picchi di traffico per il mese di agosto sono stati segnati dai container pieni allo sbarco che sono ammontati a 407mila teu (+11,7%) e dai container vuoti che hanno totalizzato 268mila teu (+21,%). I container pieni all'imbarco sono stati 119mila teu (-5,3%).

Nei primi otto mesi di quest'anno il porto californiano ha movimentato complessivamente 6,3 milioni di teu, con un incremento del +29,2% sullo stesso periodo del 2020, di cui 3,1 milioni di teu pieni allo sbarco (+29,3%), 981mila teu pieni all'imbarco (-1,8%) e 2,1 milioni di teu vuoti (+52,0%).



