14 settembre 2021

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo finanzia il primo porto secco egiziano

Concesso un prestito di 25 milioni di euro

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) ha concesso un prestito di 25 milioni di euro all'Egitto per la costruzione del primo porto secco della nazione ( del 18 dicembre 2017 e 7 maggio 2018). Il finanziamento sarà erogato alla October Dry Port Company, società veicolo costituita da un consorzio costituito da El Sewedy Electric, Schenker Egypt e SLP Logistics.

Il nuovo porto secco “6th of October Dry Port”, situato ad ovest del Cairo, sarà a servizio dei porti marittimi egiziani sul Mediterraneo, con lo scopo di ridurne la congestione e di creare economie di scala attraverso l'uso negli scali portuali marittimi di servizi ferroviari intermodali.







