14 settembre 2021

In fase di attenuazione la crescita delle economie dell'area OCSE

Il Composite Leading Indicator segnala una crescita moderata

L'ultima rilevazione dei Composite Leading Indicator (CLI), gli indici definiti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per fornire un'indicazione previsionale a breve termine dei punti di svolta dei cicli economici, indicano che l'attuale crescita delle economie dell'area OCSE continua a rimanere superiore al livello tendenziale ma che è in fase di attenuazione. In particolare, una crescita superiore al trend è stata confermata per le economie del Canada, dell'intera area dell'euro, incluse Germania e Italia, e del Regno Unito. L'indicatore relativo all'economia francese indica una moderazione del ritmo di crescita, che rimane al di sotto del livello tendenziale, mentre i CLI relativi alle economie di USA e Giappone indicano ora una crescita stabile al di sopra dei livelli tendenziali.

Tra le principali economie dei mercati emergenti, gli indicatori relativi alla Russia e alla Cina segnalano un aumento costante della crescita al di sopra dei livelli tendenziali, mentre il CLI per l'India continua ad essere al di sotto del livello tendenziale ma continua anche a registrare una crescita stabile. Il CLI per il Brasile continua a preannunciare un rallentamento della crescita rispetto al livello tendenziale.





