14 settembre 2021

La divisione Shipping di Orsero registra un calo dei ricavi e una crescita dell'EBITDA

Nei primi sei mesi del 2021 il volume d'affari è stato di 49,7 milioni di euro (-5,7%)

Nel primo semestre di quest'anno la divisione Shipping del gruppo italiano Orsero, che opera una flotta di quattro navi reefer di proprietà ed una a noleggio impiegata nel trasporto di prodotti ortofrutticoli tra Centro-Sud America ed Europa meridionale, ha registrato ricavi pari a 49,7 milioni di euro, con una flessione del -5,7% sulla prima metà del 2020. Il gruppo ha specificato che «tale decremento è legato essenzialmente alla variazione del cambio euro-dollaro, con il rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro, e il conseguente effetto di conversione negativo essendo i noli marittimi tipicamente denominati in dollari». L'EBITDA della divisione è risultato pari a 11,7 milioni di euro, il +15,3% in più rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. L'azienda ha spiegato che il miglioramento del margine operativo lordo è conseguenza di «un ottimo load-factor e delle efficienze operative dovute alla schedula di navigazione con cinque navi implementata già a partire dal 2019».



