14 settembre 2021

CMA CGM investe 25 milioni di euro nella Brittany Ferries

Prevista l'implementazione di nuovi servizi ro-ro

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha annunciato un investimento di 25 milioni di euro, inclusi 10 milioni di investimento quasi-equity, nella connazionale Brittany Ferries, compagnia di navigazione che opera una rete di servizi traghetto che collega Francia, Regno Unito, Irlanda e Spagna. CMA CGM ha spiegato che l'investimento, previsto da una lettera d'intenti sottoscritta dalle parti, ha l'obiettivo di sostenere la ripresa post-Covid 19 della Brittany Ferries e di istituire sinergie commerciali nel trasporto delle merci attraverso il Canale della Manica e per la penisola iberica.

L'intesa prevede che un rappresentante della CMA CGM sieda nel consiglio di sorveglianza della Brittany Ferries. Le due parti hanno specificato inoltre che attraverso l'accordo entrambe le aziende saranno in grado di implementare nuovi servizi marittimi ro-ro.



