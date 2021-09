14 settembre 2021

Nicolini (Confetra): il PNRR deve avere come obiettivo un rilancio duraturo

Occorre - ha evidenziato - la collaborazione di tutti per riuscire ad attuare un piano di investimenti di questa portata

«Complessivamente non possiamo non accogliere favorevolmente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche se rimaniamo scettici sulla forma». Lo ha detto oggi il presidente di Confetra, Guido Nicolini, nel corso dell'evento promosso da Confetra Emilia Romagna dedicato a “Logistica e Pnrr: scenari, opportunità, progetti per l'Emilia Romagna e per l'Italia”. Ricordando che il PNRR destina al settore delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti circa 60 miliardi di euro su 220, pari ad oltre il 25% del totale, Nicolini ha rilevato che «occorre la collaborazione di tutti per riuscire ad attuare un piano di investimenti di questa portata che deve avere come obiettivo un rilancio duraturo».

Relativamente alla sola Emilia Romagna, Nicolini ha ricordato che la regione registra 10mila imprese logistiche attive, pari al 9,5% dell'intera industry logistica nazionale. «Con il porto di Ravenna, la rete degli interporti di Parma e Bologna, i terminal intermodali privati - ha sottolineato - questa regione può primeggiare in Italia ed in Europa».

Intervenendo al convegno il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Daniele Rossi, si è soffermato sugli investimenti previsti per il porto di Ravenna che - ha evidenziato - sono un esempio della programmazione competitiva dell'Emilia Romagna «al servizio dell'industria manifatturiera dell'intero Paese. Tra fondi pubblici e privati - ha ricordato - sono in corso lavori per circa un miliardo di euro. A giorni ci sarà la posa della prima pietra per il cantiere dell'Hub portuale che porterà i fondali prima a meno -12,50 metri e a ruota a meno -14,50. Verranno fatte nuove banchine e potenziate quelle attuali, avremo 200 ettari di aree logistiche. Più gli investimenti nel green port con l'elettrificazione delle banchine, e un nuovo investimento privato sul terminal crociere. Senza dimenticare che a fine ottobre sarà operativo il primo deposito di Gnl di Pir-Edison, il primo lungo le coste continentali».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail