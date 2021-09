15 settembre 2021

La danese DFDS ha comprato la connazionale ICT Logistics

La casa di spedizioni è stata fondata nel 1997

Il gruppo armatoriale e logistico danese DFDS ha comprato la connazionale ICT Logistics, casa di spedizioni fondata nel 1997 di cui DFDS possiede il 19,9% del capitale sociale dal 2003. DFDS ha spiegato che l'acquisizione rafforzerà e svilupperà la propria posizione in Europa orientale consentendogli di espandersi maggiormente nella regione baltica e nelle nazioni adiacenti.

ICT Logistics, che ha una flotta di 20 camion e 600 trailer, ha 80 dipendenti e un fatturato annuo di 260 milioni di corone danesi (35 milioni di euro). Oltre che in Danimarca, la società ha uffici in Germania, Lettonia, Lituania, Romania, Russia, Ucraina e Regno Unito.



