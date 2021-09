15 settembre 2021

Al porto di Gioia Tauro è approdata di notte una portacontainer da 24mila teu

La nave è lunga quasi 400 metri e larga 61,5 metri

Questa notte la MSC Gulsun, che con una capacità di carico di 23.756 teu è una delle portacontainer più grandi al mondo, è entrata nel porto di Gioia Tauro realizzando così il primo approdo notturno allo scalo calabrese di una nave di grandi dimensioni sinora possibile solo alla luce del sole.

L'operazione della scorsa notte è stata resa possibile grazie all'operatività degli uomini della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro che, nel coordinare le delicate e sinergiche azioni dei servizi tecnico-nautici con due piloti a bordo della MSC Gulsun e tre rimorchiatori impiegati oltre alla squadra di ormeggiatori pronta a ricevere i cavi d'ormeggio della nave, hanno regolato e vigilato sulla manovra d'ingresso avvenuta in piena sicurezza nonostante la ridotta visibilità notturna lungo il canale portuale.

Il controllo delle operazioni di ingresso e di manovra in sicurezza delle navi in condizioni di ridotta visibilità e spazi viene assicurato anche attraverso la recente installazione di un sistema di ultima generazione che rileva e gestisce i dati relativi alla corrente, all'altezza delle onde, alla marea e ai dati meteorologici. Strutturato in tre diverse cabine, posizionate in altrettanti punti lungo il canale portuale, il sistema permette l'efficiente gestione dell'ingresso delle portacontainer.

La MSC Gulsun, di 225mila tonnellate di portata lorda, è lunga quasi 400 metri e larga 61,5 metri.









