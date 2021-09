16 settembre 2021

Rinnovato il consiglio direttivo del Propeller Club di Salerno

Nuovo presidente è Maurizio De Cesare

L'assemblea dei soci del The International Propeller Club Port of Salerno ha rinnovato il proprio consiglio direttivo per il periodo 2021/24. Nuovo presidente è Maurizio De Cesare, editore e professionista della comunicazione attivo nel settore da oltre trent'anni. Completano il consiglio direttivo Orazio De Nigris (vice presidente), Giovanni Grande (segretario), Ida Coluccio (tesoriere), Ferdinando Autuori (consigliere), Salvatore Gambardella (consigliere) e Alessandro Mazzetti (consigliere).

Nel ringraziare gli sforzi e l'azione promossa in questi anni dal presidente uscente, Alfonso Mignone, l'assemblea ha tratteggiato le sfide future che riguarderanno il Club evidenziando quali punti qualificanti il consolidamento e il rafforzamento con le istituzioni territoriali, valorizzazione e promozione dei molteplici aspetti della “blue economy”, attenzione ad un maggior coinvolgimento dei giovani e del talento delle donne nel settore.



