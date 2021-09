16 settembre 2021

Accordo bp - NYK per la decarbonizzazione del trasporto marittimo

L'intesa è estesa anche ad altri settori dell'industria

La compagnia petrolifera britannica bp e la compagnia armatoriale giapponese NYK Line hanno sottoscritto un memorandum of understanding con lo scopo di collaborare allo sviluppo di combustibili futuri e a soluzioni di trasporto che contribuiscano a decarbonizzare diversi settori industriali, incluso il trasporto marittimo. In particolare, per il comparto dello shipping i due gruppi coopereranno all'identificazione di opportunità per aiutare la transizione dagli attuali fuel navali a combustibili alternativi come il gas naturale liquefatto, i biocarburanti e il metanolo e per sviluppare combustibili futuri come l'ammoniaca e l'idrogeno.







