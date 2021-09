16 settembre 2021

Maersk ritocca nuovamente al rialzo le previsioni delle performance finanziarie del terzo trimestre

Attesi valori record dell'EBITDA e dell'EBIT

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk prevede di archiviare il terzo trimestre di quest'anno con valori record sia del margine operativo lordo che dell'utile operativo. Sulla base dell'andamento dell'attività nei primi due mesi del trimestre, bimestre nel quale - ha specificato il gruppo - sono state registrate performance finanziarie assai superiori alle aspettative, l'azienda marittima ha reso noto oggi che stima di chiudere l'intero periodo luglio-settembre con un EBITDA record prossimo a sette miliardi di dollari rispetto a 2,3 miliardi totalizzati nel terzo trimestre del 2020. Inoltre è atteso anche un nuovo picco storico del valore dell'utile operativo che è previsto ammontare a circa sei miliardi di dollari rispetto a 1,3 miliardi nel periodo luglio-settembre dello scorso anno.

Il gruppo danese ha precisato che, in considerazione del persistere delle congestioni e dei colli di bottiglia nella supply chain, attualmente è previsto che anche i risultati dell'intero secondo semestre del 2021 saranno superiori rispetto a quanto previsto in precedenza così come le performance dell'intero esercizio annuale 2021. In particolare, attualmente per l'intero anno è atteso un EBITDA del valore di 22-23 miliardi di dollari rispetto alla precedente previsione di 18-19,5 miliardi e rispetto all'EBITDA di 8,2 miliardi di dollari conseguito nell'esercizio annuale 2020. Il valore dell'EBIT atteso per l'anno 2021 è di 18-19 miliardi rispetto alla precedente previsione di 14-15,5 miliardi e rispetto all'EBIT di 4,2 miliardi di dollari iscritto a bilancio nel 2020.



