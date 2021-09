16 settembre 2021

MSC presenterà un'offerta per acquisire il controllo del gruppo logistico brasiliano Log-In

Presentata istanza di autorizzazione all'autorità antitrust della nazione latinoamericana

Il gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC) ha presentato all'autorità antitrust brasiliana Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) un'istanza di autorizzazione all'acquisizione di una quota di controllo del capitale sociale del gruppo logistico brasiliano Log-In - Logística Intermodal attraverso un'offerta che verrebbe avanzata in futuro. Ne ha dato notizia la stessa azienda sudamericana in una comunicazione agli azionisti precisando che la richiesta alla CADE è stata avanzata dalla SAS Shipping Agencies Services, società lussemburghese integralmente controllata dalla MSC.

Intenzione del gruppo MSC sarebbe di acquisire almeno il 62% e sino al 67% degli oltre cento milioni di azioni ordinarie della Log-In in circolazione per un prezzo di 25,0 real per ciascuna azione, valutando l'azienda poco meno di 2,6 miliardi di real (496 milioni di dollari).



