17 settembre 2021

Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti greci è diminuito del -10,6%

Passeggeri in calo del -46,8%

L'istituto greco di statistica ha reso noto che nel primo trimestre del 2021, per il quarto periodo trimestrale consecutivo, il traffico delle merci movimentato dai porti nazionali ha registrato una flessione del -10,6% essendo ammontato a 34,5 milioni di tonnellate rispetto a 38,6 milioni nei primi tre mesi dello scorso anno. In particolare, il solo traffico nazionale ha segnato un calo del -9,4% essendo stato pari a 6,3 milioni di tonnellate, mentre quello internazionale ha mostrato una riduzione del -10,9% attestandosi a 28,2 milioni di tonnellate, di cui 16,3 milioni di tonnellate allo sbarco (-12,8%) e 11,9 milioni di tonnellate all'imbarco (-8,2%).

Quinta diminuzione trimestrale consecutiva, invece, del traffico dei passeggeri nei porti greci che nel primo trimestre di quest'anno è stato di 2,0 milioni di persone (-46,8%), di cui 1,9 milioni di passeggeri di traffico nazionale (-48,0%) e 115mila passeggeri nel traffico internazionale (-16,5%).









