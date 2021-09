20 settembre 2021

Abu Dhabi Ports realizzerà un nuovo terminal crociere ad Aqaba

Verrà sviluppato anche un sistema informativo portuale

Il gruppo portuale emiratense Abu Dhabi Ports realizzerà un nuovo terminal crociere a Marsa Zayed, ad Aqaba, in Giordania. Lo prevede un accordo siglato con la Aqaba Development Corporation, con la quale AD Ports ha stretto anche un'intesa per sviluppare un sistema informativo portuale per facilitare lo scambio di dati tra gli operatori portuali di Aqaba, l'Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) e l'Aqaba Development Corporation.

Il nuovo terminal crociere giordano sarà il primo realizzato da AD Ports al di fuori degli Emirati Arabi Uniti.





