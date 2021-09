20 settembre 2021

Nove manifestazioni d'interesse per l'acquisizione del controllo dell'Autorità Portuale di Heraklion

In vendita almeno il 67% del capitale

L'Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), l'agenzia greca per la promozione delle privatizzazioni, ha ricevuto nove manifestazioni d'interesse per l'acquisizione di una quota di maggioranza dell'Autorità Portuale di Heraklion pari ad almeno il 67% del capitale sociale.

Hanno presentato la loro candidatura un consorzio costituito dalla Aktor Concessions, la principale società concessionaria greca, e dal gruppo armatoriale greco Attica, il consorzio Gray Pier Heraklion Port formato dalla Industrial and Hotel Enterprises e dalla FHL Kikiakidis Marbels-Granites, un consorzio formato da GEK Terna e Aviareps Hellas, un consorzio costituito da Grimaldi Euromed e Minoan Lines, entrambe compagnie del gruppo armatoriale italiano Grimaldi, un consorzio costituito dalla società terminalista Portek International di Singapore e dalla finanziaria londinese GPH Cruise Port Finance del gruppo terminalista turco Global Ports Holding (GPH), un consorzio costituito dalla Sekavin e dalla Goldenstep Shipping, la Olete, la Tekal e l'Autorità Portuale di Salonicco.



