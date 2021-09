20 settembre 2021

Nuovo attacco informatico ai server della CMA CGM

Sottratti dati di clienti

I server informatici del gruppo armatoriale CMA CGM sono stati violati con la sottrazione di informazioni sui clienti, dati limitati - ha specificato la compagnia francese - a nome e cognome delle persone, al loro datore di lavoro, alla loro posizione, al loro indirizzo di posta elettronica e al loro numero di telefono. CMA CGM ha reso noto che gli addetti del gruppo del settore informatico hanno immediatamente sviluppato e installato patch di sicurezza.

L'azienda ha esortato i clienti a prestare attenzione a qualsiasi attività sospetta ed a i seguire le migliori pratiche per salvaguardare il proprio account, evitando tra l'altro di condividere password dell'account e altre informazioni personali che CMA CGM non richiedere mai e di controllare sempre l'autenticità di un'e-mail che richiedere di accedere alle piattaforme del gruppo armatoriale, soprattutto nel caso in cui venga chiesto di reimpostare la password.

Quello annunciato oggi dal gruppo francese è il secondo attacco informatico che ha colpito l'azienda nel giro di un anno ( del 28 settembre 2020).



