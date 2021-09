20 settembre 2021

Ok della Commissione UE ad un programma italiano di aiuti al trasporto delle merci per via fluviale

Previste risorse per 11 milioni di euro

La Commissione Europea ha autorizzato l'attuazione di un programma dell'Italia del valore di 11 milioni di euro per sostenere il trasporto delle merci per vie navigabili interne sotto forma di sovvenzioni dirette alle società che effettuano questo tipo d'attività. Il programma è articolato in tre linee d'azione: una mira ad una migliore integrazione della rete delle vie navigabili interne con le catene logistiche al fine di aumentarne la competitività, l'efficienza e la sicurezza fornendo aiuti per l'ammodernamento e l'adeguamento delle navi per renderle idonee sia alla navigazione fluviale che all'accesso e all'ormeggio nei porti marittimi; la seconda misure ha lo scopo di favorire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato erogando aiuti per l'acquisizione della loro prima nave; con la terza misura si intende compensare alcuni dei costi aggiuntivi determinati dal passaggio del trasporto delle merci dalla strada alle vie navigabili interne attraverso una parziale copertura dei costi d'esercizio.



