21 settembre 2021

Wan Hai Lines investe 150 milioni di dollari nell'acquisizione di 48mila nuovi container

Ordini alle cinesi CIMC e Xiamen Pacific Container Manufacturing Co.

La compagnia di navigazione containerizzata taiwanese Wan Hai Lines (WHL) ha annunciato la decisione di investire quasi 150 milioni di dollari USA nell'acquisizione di nuovi container. L'azienda ha ordinato alla cinese China International Marine Containers (Group) Co. (CIMC) la fornitura di nuovi contenitori per un totale pari a 30mila teu al prezzo medio unitario di 3.350 dollari, per complessivi 100,5 milioni di dollari. Inoltre WHL ha commissionato alla cinese Xiamen Pacific Container Manufacturing Co. la fornitura di nuovi container per un totale pari a 18.000 teu al prezzo medio unitario di 2.672 dollari, per complessivi 48,1 milioni di dollari.







