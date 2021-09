21 settembre 2021

L'australiana SeaRoad ordina la costruzione di una nave ro-ro al cantiere navale tedesco FSG

L'unità, della capacità di 4.227 metri lineari, verrà consegnata alla fine del 2023

La compagnia di navigazione australiana SeaRoad, che opera collegamenti per rotabili e merci varie tra l'Australia e la Tasmania nello Stretto di Bass, ha ordinato al cantiere navale tedesco Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) la costruzione di una nave ro-ro che sarà alimentata a gas naturale liquefatto. Il contratto ha un valore di oltre 100 milioni di euro.

La realizzazione della nuova unità navale verrà avviata il prossimo inverno e verrà completata nell'ultimo trimestre del 2023. La nave, di 43.100 tonnellate di stazza lorda e della portata lorda di 12.183 tonnellate, sarà lunga 210 metri, larga 29,3 metri e avrà una capacità di carico di 4.227 metri lineari.

La nuova unità ro-ro sarà impiegata sulla rotta fra Devonport, in Tasmania, e il porto australiano di Melbourne. Su questa linea SeaRoad impiega già due navi ro-ro costruite dalla FSG: la Searoad Mersey II, che è stata consegnata alla compagnia australiana nel 2016, e la Liekut, che Searoad opera nell'ambito di un contratto di noleggio triennale siglato lo scorso aprile.



