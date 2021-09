21 settembre 2021

Saranno otto le nuove navi garage da 7.000 auto alimentate a GNL della “K” Line

Ordinate altre sei unità a Nihon Shipyard, Shin Kurushima Dockyard e China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing)

Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) ha annunciato oggi che saliranno a otto le proprie nuove navi garage della capacità di 7.000 auto alimentate a gas naturale liquefatto. Il gruppo armatoriale giapponese ha infatti annunciato di aver ordinato altre sei unità di questo tipo ai cantieri navali Nihon Shipyard Co., Shin Kurushima Dockyard Co. e China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing) Co. che ne realizzeranno due ciascuno.

Lo scorso 12 marzo il cantiere navale Tadotsu Shipyard Co. del gruppo giapponese Imabari Shipbuilding ha consegnato a “K” Line la Century Highway Green, la prima della serie di otto car carrier a GNL.



