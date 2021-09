22 settembre 2021

Si è interrotta la serie di performance economiche trimestrali record di FedEx

Il periodo giugno-agosto è stato archiviato con un utile netto di 1,1 miliardi di dollari (-10,7%)

Dopo un ultimo trimestre dell'anno fiscale 2021 record, nel successivo trimestre giugno-agosto di quest'anno si è interrotto il trend di rilevante crescita delle performance finanziarie del gruppo logistico FedEx che pure nel periodo ha registrato un valore dei ricavi mai raggiunto in precedenza nel primo trimestre di un esercizio fiscale. Il primo periodo trimestre dell'anno fiscale 2022, infatti, si è chiuso per FedEx con un volume d'affari di 22,0 miliardi di dollari, con un incremento del +13,9% sul periodo giugno-agosto dell'esercizio precedente. Si è interrotta anche la tendenza alla crescita del valore del risultato operativo e del risultato netto in atto nei tre precedenti trimestri: nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022 queste voci di bilancio sono risultate pari rispettivamente a 1,4 miliardi di dollari (-12,1%) e 1,1 miliardi di dollari (-10,7%).

Lunedì, intanto, FedEx ha annunciato un programma di rincaro delle tariffe che entrerà in vigore all'inizio del prossimo anno, rialzo - ha spiegato l'azienda - che riflette l'aumento dei costi correlato al contesto operativo impegnativo.









